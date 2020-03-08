В ДК им. Октябрьской революции г. Новосибирска пройдет Областной конкурс «Татар кызы-2020»

В конкурсе примут участие около 7 участниц из города Новосибирска и области. Целью конкурса является пропаганда национальных, культурных традиций татар, передача подрастающему поколению самобытных семейных ценностей, популяризация литературного, музыкального искусства и фольклора татар. Об этом в соцсетях сообщают «Новосибирские татары».

В рамках конкурса девушки проведут для гостей бесплатные мастер-классы.

Также с 13.00 до 14.00 пройдет Татар маркет, где будут представлены татарские национальные блюда, открытки, татарские украшения, аксессуары, благовония и другие товары.

Желающим принять участие ярмарке-продаже необходимо подать Заявку на почту notkc@mail.ru c пометкой «Татар маркет».

Официальная часть конкурса начнется в 14.00 на большой сцене Дома культуры Октябрьская революция, где зрители смогут насладиться красотой и талантами девушек. В рамках конкурса пройдет концерт, на котором выступит приглашенный артист из Республики Татарстан.

Конкурс «Татар кызы» в г.Новосибирске и Новосибирской области проходит с 2000 года. За это время он стал настоящим украшением культурной жизни региона.

С 2017 года данный конкурс является отборочным региональным этапом Международного Конкурса «ТАТАР КЫЗЫ», в котором главным призом является – автомобиль!

Организаторы конкурса: министерство культуры Новосибирской области, ГБУК НСО «Новосибирский областной татарский культурный центр»; ОО «Региональная Татарская Национально-Культурная Автономия Новосибирской области»; Всемирный конгресс татар; органы управления культурой муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.

Положение конкурса.