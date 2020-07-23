В «Доме Алимова» состоялся мастер-класс в рамках онлайн-конкурса детского рисунка «Любимый Татарстан»

18 июля 2020 года в Национально-культурном центре «Дом Алимова» в г. Красное Село г. Санкт-Петербурга состоялся очередной мастер-класс в рамках онлайн-конкурса детского рисунка «Любимый Татарстан», организованный Постоянным представительством Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, по теме: «Татарский растительный орнамент», роспись по шёлку в технике «батик».

Мастер-класс провели член жюри конкурса, дизайнер Фарида Гренда совместно с куратором онлайн-выставки, художником-живописцем Санкт-Петербургского Союза художников Саниёй Бахтияровой.

В этот день были приглашены дети в возрасте от 6 до 13 лет. Участники конкурса ознакомились с различными приёмами росписи по шёлку и по ткани с использованием специальных акриловых и ярких прозрачных красок «батик».

Кроме того, участники мастер-класса по рисунку познакомились с историей казанской царицы Сююмбике. Девочки рисовали цветочные узоры, а мальчики по образцам выполнили карандашные рисунки с изображением уникальной башни Сююмбике.

tatspb.tatarstan.ru