В Доме татарской книги Казани откроется выставка «Книга художника»

«Книга художника»: данный культурный феномен занимает очень интересное и оригинальное место в мировом искусстве. Еще со времен Вильяма Блейка, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Василия Кандинского художники любили рисовать книги вручную. Для кого-то это было увлечением, для кого-то – занятием, которому мастер посвящал всю свою жизнь.

Считается, что направление «Книга художника» появилось в России в начале ХХ века и связано с творчеством футуристов. Именно футуристы разрушили традиционный взгляд на то, что «художник прилагает усилия лишь для украшения книги». Они утверждали, что иллюстрирование и текст дополняют и обогащают друг друга.

Американский искусствовед Джоанн Дрэкер называет направление «Книга художника» (Artist’s book) «квинтэссенцией художественных форм ХХ века». Сегодня «Книга художника» стала синтезом, объединяющим различные художественные направления и практики. Это та сфера, которая граничит с литературой и искусством, философией и наукой, технологиями и жанрами. Если в западной культуре футуристы, дадаисты, сюрреалисты в ХХ столетии внесли неоценимый вклад в развитие направления уж после традиций древней, средневековой рукописной литературы, то и у нас есть определенные национальные факторы, способствующие развитию «самодельных книг».

У татарского народа рукопись имеет тысячелетнюю историю. Книга хафиза Адниша Ибн Мухаммаднаша Мухаммадны, написанная им в середине джумадиль-ахир (май) 1554 года, до сих пор хранится в Российском государственном архиве древних актов в Москве. В книге собраны высказывания известных людей, как Габдулнайр Сабитович, Хусаин Альмухаметович, который перевел несколько сотен книг Корана. Традиция писать книги вручную пером и украшать их продолжалась до второй половины ХІХ века. Среди уникальных экспонатов экспозиции Дома татарской книги (Музея истории татарской литературы с мемориальной квартирой Ш.Камала) можно отметить экземпляр поэмы Кул Гали «Сказание о Юсуфе», переписанный мастером вручную и ставший частью единого общетюркского наследия; книгу Рабгузи «История Пророков» и др. произведения эпохи Золотой Орды и Казанского ханства.

Выставка «Книга художника», представленная в Доме татарской книги, является частью культурного феномена России и современного мирового арт-пространства. Куратор проекта – член Союза Художников России, Международного культурного фонда Валерий Буров. На выставке представлены 110 книг, хранящиеся в его уникальной коллекции. Здесь есть книги родом из Америки, Европы, России, Татарстана…

Среди образцов выставки имеются книги со следами татарской культуры. Особое внимание привлекают следующие экземпляры: украшенная бисером книга Р.Хузяхметова «По Персидскому паласу…» (2019), книга М.Абрамовой о знаменитом мастере вышивки» Флюре Калмурзиной» (2018), книга члена Союза Художников России Г. Соколова (Москва) «Орда» (2019), книги «От Вавилона до Нью-Йорка» (2018) Е.Мусиной, «Установленные и буккированные» Ю.Ахмадиевой (Мексика), «Стихи» А. Ахматова» (2014)

Н.Кабировой, «Главы» (2019) Захура (Пакистан), «Старая Казань» К. Сурковой (2017) и др.

Идея выставки принадлежит автору и художнику Тимуру Хайруллину, пропагандирующему в Казани проект «Книга художника».

«КНИГА ХУДОЖНИКА» («КНИГА ХУДОЖНИКА») – ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА, СОЗДАННОЕ ХУДОЖНИКОМ И ИСПОЛНЕННОЕ ИМ ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА. ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СОЗДАННЫЕ ПО КАНОНАМ ТВОРЧЕСТВА, А НЕ ПО ЗАКОНАМ ТИПОГРАФИИ. ОНИ СРАВНИМЫ С КОРАБЛЯМИ В БУШУЮЩЕМ МОРЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА: КАЖДЫЙ КОРАБЛЬ МИРНО КУРСИРУЕТ В СВОЕМ СОБСТВЕННОМ НАПРАВЛЕНИИ…

Выставка откроется в Доме татарской книги 15 января в 15.00.

Стоимость входного билета: 100 рублей.

Стоимость мастер-класса по скетчингу: 100 рублей.

Адрес: ул. Островского, д. 15

Время работы: с 10.00 до 17.00.

Предварительная запись.

Тел.: 8 (843) 590-80-67

*Понедельник – выходной музея.

** Выставка продлится с 15 января по 28 февраля.