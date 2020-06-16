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В ДУМ РФ создали оргкомитет 1100-летия принятия народами Булгарии ислама

В ДУМ РФ создали оргкомитет 1100-летия принятия народами Булгарии ислама

в Новости, Слайдер, Религия, Общество, Главные новости, 16.06.2020 0 8

Председатель духовного управления мусульман РФ (ДУМ РФ) муфтий шейх Равиль Гайнутдин подписал приказ о создании оргкомитета празднования 1100-летия принятия ислама народами государства Волжской Булгарии в 922 году.

Состав оргкомитета пока не называется. В сообщении отмечается, что в него предложат войти «авторитетным религиозным, государственным и общественным деятелям России».

«Историческое значение этого события объясняется тем, что Волжская Булгария являлась крупнейшим европейским государством своей эпохи, а обращение ее населения в ислам происходило исключительно мирными методами», — говорится в сообщении.

Ответственным лицом за исполнение приказа назначен первый зампред ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.


business-gazeta.ru

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