В ДУМ РТ молодым мусульманкам рассказали о татарско-мусульманских традициях и научили петь колыбельные песни

Завершающий урок в этом сезоне прошел в рамках проекта «Яшь килен», реализуемого Духовным управлением мусульман Республики Татарстан в целях укрепления семейных ценностей среди мусульманской молодежи. Этот проект поднимает различные вопросы, касающиеся брака, с точки зрения шариата и татарских национальных традиций. Последний урок был посвящен обсуждению татарско-мусульманских обычаев. Встреча также прошла в прямом эфире закрытого аккаунта проекта «Яшь килен» в сети интернет, так как в проекте принимают участие не только мусульманки из Казани, но и девушки-татарки из таких регионов, как Москва, Уфа, Пенза, Челябинск – порядка сорока молодых мусульманок.

На встрече была отмечена связь национальных традиций татарского народа с исламской религией, а также важная роль традиций в сохранении шариата. По этому поводу руководитель социального отдела ДУМ РТ Айгуль Биктимирова отметила, что выдающийся татарский богослов Шигабутдин Марджани сказал: «Трех вещей нет в религии, но сохраняют религию. Это – национальный родной язык, национальная одежда и национальные традиции». На встрече, прошедшей в теплой атмосфере, основное внимание было уделено татарским обычаям, связанным с появлением новой жизни – ребенка. Будущие молодые невестки с большим интересом слушали все новое, время от времени и сами вступая в разговор.

“Мы должны передать свои традиции нашим детям. Давайте будем воспитывать наших детей на ценностях ислама, опираясь на свои национальные обычаи», — призвала Айгуль ханум молодых мусульманок. Они в ходе беседы вместе с руководителем искали ответ на вопрос «Когда начинать воспитывать ребенка?» Ответы были разные, но вывод сделали единогласный: с выбора супруга, с которым надо будет идти по жизненному пути. По этому поводу Айгуль ханум дала свои советы, руководствуясь правилами, которые отражены в Исламе. Надо просить, чтобы Всевышний послал богобоязненнего супруга — нужно читать Благородный Куръан (в этом случае суру «Анбия», 89 аят) и делать дуа, совершать намаз-истихара. Также рекомендуется узнать его родственников и друзей, его родословную.

На встрече также обсуждались такие важные традиции, как чтение никаха для создания мусульманской семьи, акыйка (жертвоприношение после рождения ребенка) – два барана за мальчика, один баран — за девочку, имянаречение, сбривание волос через семь дней после рождения и раздача милостыни в виде серебра, обрезание, топление бани, праздник колыбели и другие. Мудрость этих обычаев была разъяснена как с религиозной, так и с научной точки зрения.

Также молодым мусульманкам была предоставлена увлекательная информация о маджлисах (Коръэн ашлары), которые сейчас широко распространены у татар. Как известно, именно эти маджлисы сыграли большую роль в сохранении религии в годы советского атеизма. На этих «аш» рассказываются проповеди, через них в доступной для всех форме передается информация о ценностях ислама, сохраняются родственные отношения.

Стоит отметить, что занятия проекта “Яшь килен” были организованы не только для предоставления полезной информации, но были полезны и с практической точки зрения. Не стал исключением и заключительный урок: за круглым столом молодые мусульманки пили чай с татарским бэлешом (большой мясной пирог), который многие века свидетельствует о гостеприимстве татарского народа, а также научились петь колыбельные песни.

dumrt.ru