В ДУМ РТ обсудили пути совершенствования примечетских курсов татарского

Сегодня, в 19-й день месяца джумада аль-уля (14 января), в резиденции ДУМ РТ состоялось совещание по итогам обучения татарскому языку в рамках примечетских курсов в Татарстане в 2019 году. Собрание прошло под руководством заместитель муфтия РТ по вопросам образования, ректора РИИ, председателя Всероссийского совета исламского образования Рафика хазрата Мухамметшина и с участием преподавателей татарского языка и авторов учебников по татарскому языку, задействованных в реализации инициативы ДУМ РТ по организации уроков в мечетях. Напомним, в 2019 году они стартовали 15 октября в 20 мечетях Татарстана. Рафик хазрат выслушал мнение и предложения мугаллимов по дальнейшей работе и подчеркнул необходимость широкого разъяснения в мечетях важности изучения родного языка:

Одной из приоритетных задач духовно-нравственного воспитания прихожан мечетей является привитие чувства национального самосознания. В 2018 году по инициативе муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина в 10 мечетях республики стартовали курсы татарского по программе “Без – татарлар”, которая была разработана в стенах Российского исламского института и прошла многолетнюю опробацию, подтвердив свою эффективность. В мечетях курсы стартовали сначала в 3-хмесячном формате, сейчас они проводятся в 20 мечетях по 6 месяцев. Методика программы ежегодно совершенствуется по результатам пройденных курсов. В этом году мы также намерены, выслушав ваши предложения и с учетом ожиданий общества, актуализировать задачи, стоящие перед примечетскими курсами татарского.

Участники совещания отметили, что 2020 год проходит под эгидой знаменательной даты 100-летия ТАССР и высказали свои предложения по развитию духовного воспитания татарского общества. Также они выразили благодарность ДУМ РТ за создание возможностей для организация просвещения населения в области основ ислама, истории татарского народа и татарского языка. Кроме того, на совещании доложили, что специально подготовленный силами РИИ и ДУМ РТ учебник “Татар теле. Башлап өйрәнүчеләр өчен” получил положительную оценку ИЯЛИ им.Г.Ибрагимова АН РТ. Одна из преподавательниц татарского языка Флера Ханнанова одобрила наличие религиозной терминологии в учебнике, что делает его уникальным в своем роде. Также она высказала предложения по подготовке рабочих тетрадей по татарскому языку для слушателей примечетских курсов и рекомендовала увеличить количества часов.

Также были заслушаны выступления преподавателей татарского языка казанских мечетей “Тынычлык”, “Казан нуры” и “Гаилә”, которые поделились своим опытом организации занятий в рамках курсов ДУМ РТ, отметили необходимость учета возраста слушателей и их религиозных убеждений, а также большого спроса с их стороны на изучении истории татарского народа и Ислама. Кроме того, прозвучали предложения создать группы “для продолжающих”.

Напомним, в 2019 году примечетские курсы по изучению татарского языка стартовали в 20 мечетях Татарстана. Сегодня их посещают около 450 человек. Курсы проходят в 15 мухтасибатах республики: Агрызском, Альметьевском, Бугульминском, Буинском, Верхнеуслонском, Елабужском, Зеленодольском, Лениногорском, Лаишевском, Менделеевском, Набережночелнинском, Нижнекамском, Нурлатском, Чистопольском, Ютазинском. В столице курсы можно прослушать в мечетях «Ризван», «Тынычлык», «Казан нуры», «Гаиля», а также в Российском исламском институте. Среди городов и районов Татарстана самыми активными в изучении татарского языка оказались жители Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов и Бугульмы.

dumrt.ru