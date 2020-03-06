В ДУМ РТ обсудили вопрос обновления списка учебной литературы в республиканских медресе за счет трудов татарского богословия

4 марта в ДУМ РТ прошло совещание о внесении изменений в списки учебной литературы в медресе Татарстана. Собрание прошло под председательством муфтия республики, директора медресе «Мухаммадия» Камиля хазрата Самигуллина с участием главного ученого секретаря Совета улемов ДУМ РТ, проректора по учебной работе Казанского исламского университета Рустама хазрата Нургалеева, члена Совета улемов ДУМ РТ, заместителя директора медресе «Мухаммадия» Зульфата хазрата Габдуллина, начальника отдела по вопросам шариата ДУМ РТ, и.к. казыя Казани Булата хазрата Мубаракова, генерального директора ИД «Хузур» ДУМ РТ Ришата Хамидуллина, начальника отдела науки и образования ДУМ РТ Айдара Карибуллина.

Главным по повестке дня совещания стоял вопрос об усилении перечня учебной литературы для медресе трудами татарского богословия. Его участники подчеркнули необходимость использования методического опыта дореволюционных татарских медресе, в которых учебная программа была выстроена в основной части на трудах собственного богословского наследия. Примечательно, что участники совещания высказали предложение актуализировать авторские учебные программы и методики, разработанные татарскими учеными Шигабутдином Маржани и Галимджаном Баруди. Таким образом, была рассмотрена возможность внедрения в татарстанских медресе методики «Усуль аль-Казания», т.е. «казанского метода».

Еще одно важное замечание, которое было высказано Камилем хазратом, коснулось языка обучения в медресе Татарстана – он предложил усилить арабский язык.

Далее выступил Рустам хазрат Нургалеев. По его мнению, для повышения качества образования в исламских учебных заведениях республики необходимо ужесточить отсев абитуриентов при поступлении, а также разделить учащихся первого курса на группы по уровню их знаний. При этом он положительно оценил подготовку выпускников медресе «Фанис» (Уруссу) и «Ак мэчет» (Набережные Челны) в последние годы, а также высказал пожелание о формировании запроса по адаптации трудов татарского средневекового богословия к современным реалиям в Болгарскую исламскую академию.

Подытоживая совещание, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поставил задачу участникам собрания подготовить предложения по внесению изменений в списки учебной литературы для медресе республики.

dumrt.ru