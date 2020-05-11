В ДУМ РТ подвели итоги курсов татарского языка, прошедших в 2019-2020 году при мечетях Татарстана. Это был третий по счету выпуск занятий, которые начались 15 октября прошлого года. К началу курсов, стартовавших при 20-ти мечетях Татарстана, слушателями записались около 300 человек. Зачисление после старта обучения продолжили, в результате чего курсы завершили 436 слушателей, которые получат сертификаты об освоении языка на начальном уровне.

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в республике, шестимесячные курсы, в том числе и в мечетях районов, успешно завершились в онлайн формате. Кроме того, в связи с продлением в России режима самизоляции организаторами было принято решение о выдаче слушателям сертификатов в электронном виде.

Всего этом году бесплатные курсы татарского языка были проведены при 20-ти мечетях Татарстана в 15-ти мухтасибатах республики – Агрызском, Альметьевском, Бугульминском, Буинском, Верхнеуслонском, Елабужском, Зеленодольском, Лениногорском, Лаишевском, Менделеевском, Набережночелнинском, Нижнекамском, Нурлатском, Чистопольском, Ютазинском. В Казани курсы прошли при мечетях «Ризван», «Тынычлык», «Казан нуры», «Әниләр», «Гаилә». Лидером по количеству учеников стала казанская мечеть «Әниләр»: на курсах азы татарского языка освоили 65 человек. Курсы в Нижнекамском, Нурлатском, Чистопольском мухтасибатах посетили около 30 учащихся.

Уроки проводились два раза в неделю. Обучающий курс рассчитан на 48 академических часов, его продолжительность составила 6 месяцев (с 15 октября 2019 года по 30 апреля 2020 года).

Программа интенсивного курса направлена на изучение разговорного татарского языка, освоение ситуативных лексических наборов и развитие коммуникативных навыков. Кроме того, для всех желающих была предусмотрена возможность ознакомления с исламской культурой, а также обучения арабскому таджвиду.

К обучению привлечены опытные преподаватели из числа дипломированных специалистов – филологов татарского языка. Для организации учебного процесса Духовным управлением мусульман РТ и Издательским домом «Хузур» совместно со специалистами кафедры татарского языка и национальной культуры Российского исламского института разработано и издано учебное пособие «Татар теле. Башлап өйрәнүчеләр өчен» («Татарский язык. Для начинающих»).

Примечательно, что с нового учебного года ДУМ РТ планирует расширить географию организации курсов татарского языка.

http://dumrt.ru/ru/news/news_24106.html