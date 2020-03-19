В ДУМ РТ приняты меры по профилактике распространения коронавируса в религиозных учреждениях РТ

В 23-ий день месяца Раджаб (18 марта), в Казани прошло заседание Совета улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Главным на повестке дня стоял вопрос «О мерах профилактики распространения коронавируса в религиозных учреждениях РТ». Днем ранее по аналогичному вопросу прошло заседание Президиума ДУМ РТ с участием руководства муфтията, имамов-мухтасибов Татарстана, членов Совета улемов (ученых), руководителей учрежденных организаций и отделов ДУМ РТ.

В результате, принимая во внимание рекомендации Президиума, сегодня Советом улемов ДУМ РТ принят ряд решений для предотвращения распространения инфекции в мусульманских религиозных организациях Татарстана.

Члены Совета Улемов ДУМ РТ выражают соболезнования родным и близким жертв коронавирусной инфекции в Китае, Египте, Иране, Италии, Франции, Испании и в других государствах. Также члены Совета призывают к сдержанности, сохранению благоразумия и спокойствия и обращают внимание на то, что верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам. Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь основополагающими принципами исламского права, присутствующими членами Совета улемов ДУМ РТ были приняты следующие временные рекомендации:

1. призыв на молитву (азан) совершать в обычном режиме, непосредственное объявление начала молитвы (икамат) совершать незамедлительно после азана, осуществлять коллективное совершение намаза с участием только сотрудников мечети (имам, муаззин, дежурный);

2. организовать возможность совершения пятикратных молитв в мечетях и молельных комнатах для прихожан только в индивидуальном порядке (не джамаатом);

3. традицию совершения пятничной молитвы (джум’а) сократить до выполнения обязательных (фардов) действий: ограничившись непродолжительным (3-5 минут) прочтением обязательной пятничной арабоязычной проповеди (хутба), совершить двухракаатный намаз;

4. верующим с ослабленным иммунитетом, опасающимся за свое здоровье, не рекомендуется посещать массовые религиозные мероприятия, включая пятничную молитву (джума), подобное воздержание от участия в коллективных намазах не считать греховным;

5. приостановить практику проведения маджлисов, никахов и имянаречения с участием большого количества людей;

6. приостановить проведение очных образовательных и воспитательных мероприятий в мечетях, молельных комнатах и учебных заведениях ДУМ РТ;

7. по возможности воздержаться от традиционного религиозного приветствия через рукопожатие и объятие;

8. ввиду невозможности отмены проведения погребальных обрядов (джаназа), проводить указанные обряды с минимальным количеством людей на открытом воздухе;

9. организовать информирование всех мечетей, молельных комнат, учебных заведений и организаций, входящих в структуру ДУМ РТ, о принятых рекомендациях;

10. данный перечень рекомендаций считать действительным до 15 апреля 2020 года или до принятия других решений».

dumrt.ru