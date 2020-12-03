В Душанбе отметили 105-летие со дня рождения Героя Советского Союза Бакира Давлятова

27 ноября в РЦНК г. Душанбе состоялось памятное мероприятие, посвящённое 105-летию со дня рождения Героя Советского Союза Бакира Рахимовича Давлятова, уроженца города Турсунзаде (ранее – Регар), организованное Татаро-Башкирским национально-культурным центром (ТБНКЦ) «Дуслык» при поддержке КСОРС РТ, представительства Россотрудничества и Посольства России в Республике Таджикистан.

На мероприятии присутствовали: супруга Посла России в Таджикистане Елена Лякина-Фролова, 1-й секретарь Посольства Дмитрий Петров, ответственный секретарь КСОРС РТ Виктор Ким, руководители и активисты ТБНКЦ «Дуслык», Русской общины г. Турсунзаде, ОО «Русские традиции» (Душанбе), руководитель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» 201-й РВБ Саидахмад Давлятов, заслуженный работник культуры Таджикистана, фотохудожник Заур Дахте, заместитель Президиума Таджикского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами (ТОДКС) Мушарафа Шарипова.

Открыл мероприятие, в рамках которого состоялась презентация книги «Жизнь и деятельность Героя Советского Союза Давлятова Бакира», координатор проектов представительства Россотрудничества Никита Быховский. Он выразил благодарность всем, кто принимал участие в подготовке книги, изданной Институтом истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Академии наук РТ в честь 105-летия Героя.

Рассказал о работе над книгой, в которой представлены архивные документы и фотоматериалы, свидетельствующие о героическом жизненном пути Б. Давлятова, её составитель Наиль Юмаев, сотрудник Академии наук Республики Таджикистан. Председатель ТБКЦ «Дуслык» Римма Фуатовна Хамзина выступила с содержательным докладом, посвящённым жизни и героическому подвигу Бакира Давлятова.

О славном боевом пути отважного пулемётчика, командира расчёта танкового пулемёта Бакира Давлятова, принимавшего участие в боях за Сталинград, Чернигов, в форсировании Днепра и метким пулемётным огнём уничтожавшего фашистов, кавалера ордена Красной Звезды и множества других боевых наград, юбилейных медалей в честь годовщин Победы советского народа в Великой Отечественной войне – рассказала Мушарафа Вохидовна Шарипова.

О героической биографии Бакира Давлятова, его участии в боях на фронтах Великой Отечественной, а также о его активной деятельности по военно-патриотическому воспитанию молодёжи города Регара в послевоенное время рассказали активисты объединений российских соотечественников Таджикистана: Анатолий Гражданкин (Русская община г. Турсунзаде) и Мирхайдарова Тазкира Вохидовна, прочитавшая проникновенное стихотворение собственного сочинения, посвящённое Бакиру Давлятову, чьё имя носит средняя школа №98 г. Турсунзаде.

В завершение памятного вечера Елена Лякина-Фролова поблагодарила организаторов за большой вклад в сохранение исторической памяти о героическом подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, что особенно важно для подрастающего поколения. О важности проведения подобных встреч, приуроченных к Дням воинской славы и памятным годам истории России, сказал в своём заключительном выступлении 1-й секретарь Российского посольства Дмитрий Игоревич Петров.

Наиль Юмаев