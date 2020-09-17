В Екатеринбурге молодежь запускает курсы татарского языка для детей «Тәрбия»

В Екатеринбурге стартуют курсы татарского языка для детей «Тәрбия». Первые занятия начнутся уже в октябре.
Организатором является региональная общественная организация «Уральские горы».
«В современных условиях глобализации каждому человеку необходимо владение несколькими языками. Одним из таких мы предлагаем изучение нашего родного татарского языка. Если раньше погружение в среду было возможно только в поездках к бабушкам и дедушкам, то теперь эффективно учить язык можно, не выезжая за пределы города, просто обратившись к нам» — рассказала редактору портала UT Эльза Мударисовна, преподаватель тарского языка у детей в старшей группе.
Отличительные особенности курсов:
1. Занятия с носителями языка и профессиональными педагогами;
2. Современные красочные учебные пособия для работы дома и на занятиях;
3. Инновационный подход к грамматике с использованием блок-схем и графических картинок для лучшего понимания;
4. Как результат — готовность свободно говорить на бытовые темы
5. Цифровые ресурсы для обучающихся с мультфильмами, грамматическими видеосюжетами, интерактивными упражнениями, тестами и другими материалами.
Каждая группа занимается определенное количество часов в соответствии с их возрастными особенностями. На занятии каждый ребенок сможет развить необходимые навыки:
— аудирование
— говорение
— письмо
— чтение
Для учеников будут открыты 2 группы:
1. С 4 до 7 лет
2. С 7 до 12 лет
Презентация курсов татарского языка для детей состоится 4 октября в 11:00 в Постпредстве РТ в Свердловской области по адресу: (ул. Сакко и Ванцетти, 24.)
Сами занятия начнутся с 11 октября, зарегистрироваться можно по ссылке.
По всем вопросам: +79122646609 — Эльза Мударисовна
Альбина Шаймухаметова