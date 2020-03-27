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В Екатеринбурге молодежь запускает марафон татарского языка «Әйдә, сөйләшик!»

В Екатеринбурге молодежь запускает марафон татарского языка «Әйдә, сөйләшик!»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 27.03.2020 0 13

В Екатеринбурге татарская молодёжь с 30 марта 2020г. запускает онлайн марафон татарского языка «Әйдә, сөйләшик!». Присоединиться к марафону может любой желающий.

Марафон предназначен для тех, кто хочет преодолеть языковой барьер и начать говорить на татарском языке, параллельно изучая основы грамматики татарского языка. Участники в течении 14 дней будут получать задание на электронную почту и за сутки выполнять их, отправляя кураторам, которые будут проверять и проставлять баллы участникам. Невыполнение задания влечёт за собой выбывание из марафона. Марафон рассчитан на тех, кто не знает татарский язык и тех, кто слабо, но понимает устную речь. Разница лишь в том, что кому-то придётся приложить чуть больше усилий в освоении произношения и грамматики.

Длительность марафона — 14 дней, с 30 марта по 12 апреля 2020г.

Участие в марафоне платное — 100 руб.

Участников ждут:

— ежедневные задания на почте
— полезный дополнительный материал в Telegram-канале
— грамматические письменные и устные задания, аудио и видеоматериалы, современная лексика
— ежедневные отчеты в виде скриншотов, фото и аудиозаписей
— постоянная обратная связь и поддержка от наставника

Чтобы принять участие в марафоне необходимо:

1. Скачать Telegram
2. Заполнить анкету
3. Ждать дальнейших инструкций.

ural.tatar

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