В Екатеринбурге открылись бесплатные курсы татарского языка

В Постоянном представительстве Республике Татарстан в Свердловской области по субботам открыты бесплатные курсы татарского языка. Приглашаются все желающие.

Занятия проводятся по субботам с 12.00 до 14.00 в помещении Образовательно-культурного центра Института Каюма Насыри в Доме Агафуровых.

Преподаватель – методист Образовательно-культурного центра «Института Каюма Насыри» в г.Екатеринбург Динария Идрисовна Алетдинова.

По окончании курсов выдается сертификат с указанием уровня владения татарским языком.

Адрес: Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти, 24 (Дом Агафуровых).

Контактная информация: Телефоны: 8-912-242-87-78, 8-343-371-43-19, 8-343-358-88-14, 8-343-358-13-42, 8-343-358-15-22. Email: 3714319@mail.ru

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