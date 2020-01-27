В Екатеринбурге открывается выставка «В гостях у татар»

29 января в Свердловском областном краеведческом музее откроется выставка «В гостях у татар» из собрания Елабужского государственного музея-заповедника.

Выставка — настоящая красочная энциклопедия татарской национальной культуры. В экспозицию «В гостях у татар» вошли 112 произведений изобразительного искусства, появившихся в результате нескольких международных арт-симпозиумов, и 68 предметов декоративно-прикладного искусства.

Выставка рассказывает об буднях, праздниках, обрядах и обычаях татарского народа. Каждый экспонат наглядно отражает традиционную татарскую национальную культуру.

В художественных произведениях выставки представлены старинные свадебные обряды татар: никах — один из главных обрядов соединения брачными узами, выкуп невесты, переезд в дом мужа. Так же представлены картины, посвященные древнему татарскому народному празднику Сабантуй.

Выставку дополняют декоративные панно, головные уборы, сумочки, выполненные в технике кожаной мозаики, авторские куклы ручной работы и многое другое.

Выставка будет работать до 11 марта.

Адрес: Екатеринбург, ул. Малышева, 46, Областной краеведческий музей. Тел: +7343-376-47-19

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