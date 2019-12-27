В Екатеринбурге появится новая аллея памятников и бюст Мусы Джалиля на Уралмаше

В Екатеринбурге появится новая аллея из памятников национальных писателей и поэтов. Об этом мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал на приеме председателю Екатеринбургского общества башкирской и татарской культуры Суфхату Надырову.

Надыров попросил мэра поставить в Екатеринбурге памятник Мусе Джалилю, герою Великой Отечественной войны и поэту, а также переименовать в его честь одну из оживленных улиц. В городе, в поселке Садовом, уже есть улица, которой дали имя татарского поэта, но она находится, по мнению представителей общества, слишком далеко и сама по себе слишком мала для имени такой величины. Также Надыров обратился к главе города с просьбой присвоить одной из улиц имя знаменитого башкирского поэта Мустая Карима.

Депутат гордумы Олег Хабибуллин, который также присутствовал на встрече, заявил, что готов профинансировать изготовление бюста Мусы Джалиля.

Удовлетворить такие просьбы можно, создав аллею писателей в сквере Дружбы народов, полагает глава города.

— Я думаю поставить в сквере Дружбы народов памятники писателям один за другим, и это будет аллея писателей, над названием еще надо подумать. Она у метро, там ходят люди. Мы этот сквер продолжим облагораживать, сделаем там освещение — и вперед! — сказал Высокинский.

По итогу встречи мэр поручил главе Орджоникидзевского района Роману Кравченко разработать концепцию Аллеи писателей (представителей народов) и направить ее на утверждение в Главархитектуру до июня 2020 года. Открыть аллею могут весной 2021-го.

Высокинский также попросил помощников вынести вопрос об улицах Мусы Джалиля и Мустая Карима на рассмотрение комиссии по переименованиям.

Сквер Дружбы народов находится на Уралмаше, недалеко от входа на станцию метро Машиностроителей, его открыли в мае 2019 года.

Эльвина Курбанова. Материал: E1.RU

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