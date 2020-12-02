В Екатеринбурге прошел Круглый стол на тему прошлого и будущего татарского народа

По приглашению Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области Екатеринбург посетили этнолог, доктор исторических наук, профессор Дамир Исхаков и политолог Руслан Айсин. Рабочая поездка ученых продлилась с 26 по 28 ноября.

В ходе рабочей поездки гости посетили Верхне-Пышминскую мечеть, музейный клуб Дом купцов Агафуровых, территорию проекта «Татарская слобода», Национально-культурную автономию татар Свердловской области, встретились с лидерами общественных организаций и представителями активной татарской молодежи, так же ознакомились с достопримечательностями города Екатеринбурга.

27 ноября Постоянное представительство Республики Татарстан в Уральском регионе организовало круглый стол «На пути к «Стратегии развития татарской нации» в рамках презентации одноименного сборника. Главными участниками выступили одни из авторов труда – этнолог, доктор исторических наук, профессор Дамир Исхаков и политолог Руслан Айсин, приехавшие из столицы Татарстана.

Открыл встречу постпред РТ Хайдар Гильфанов, поприветствовав гостей и участников, заместитель Постпреда РТ Фавия Сафиуллина была модератором общения. Во встрече также приняли участие председатель Конгресса татар Свердловской области Ринат Аскаров, бизнесмен и общественный деятель Олег Хабибуллин, координатор проекта «Татарская слобода» Ильдар Хабибуллин, представители татарской общественности и молодежь Екатеринбурга. В формате онлайн-трансляции круглый стол смотрели директоры и учителя школ с этнокультурным (татарским) компонентом в составе образования Свердловской области, татарские общественники из дальних территорий. В социальной сети Instagram велась прямая трансляция общения.

Гости из Казани презентовали 400-страничный сборник «На пути к «Стратегии развития татарской нации», являющейся собранием материалов, появившихся в республиканских СМИ в 2018-2019 годах.

На встрече также выступила историк, председатель Тобольской национально-культурной автономии татар Зайтуна Тычинских, которая рассказала о положении сибирских татар в Тюменской области и других регионах.

Спикеры преимущественно построили свои доклады вокруг истории татар и их месте в современном мире. Говорили и о перспективах будущего развития нации. Была несколько раз затронута важная тема предстоящей в 2021 году переписи населения и проблемах, связанных с демографическими вызовами, ассимиляцией, смешанные браками и отдельной проблемой попыток башкиризации татар.

Эксперты поддержали усилия по сохранению и популяризации материального наследия татар и продвижению татарских слобод как в Екатеринбурге, так и в других городах.

Все темы вызвали живой интерес, а некоторые заявления вызвали дискуссию среди участников.

Круглый стол завершился выводами о том, что будущее татар за непрерывной интеллектуальной деятельностью и образованием. Эксперты заявили свое мнение о том, что стратегия развития татар не может быть каким-то разовым документом, а должна являться постоянным процессом мозговых штурмов и даже философских рассуждений.

В конце встречи Дамир Исхаков призвал круги татарской интеллигенции Екатеринбурга самоорганизовываться в группы таких мыслителей, особенно подчеркнув роль молодежи в этом процессе. Участники договорились продолжать заочный диалог и еще долго не расходились, обмениваясь мнениями до позднего вечера.

Запись прямого эфира можно посмотреть в официальном Instagram аккаунте Постпредства.

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