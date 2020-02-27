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В Екатеринбурге прошёл концерт одного из старейших коллективов татарской песни «Яшьлек»

В Екатеринбурге прошёл концерт одного из старейших коллективов татарской песни «Яшьлек»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 27.02.2020 0 9

Со сцены большого зала Свердловского Государственного Областного дворца Народного творчества исполняли как народные, так и эстрадные современные песни и хиты. Звучали песни на татарском языке, но были и приглашенные русские вокалисты. На сцене выступили более 15 участников, которые входят в коллектив «Яшьлек». Концерт был посвящен юбилею «ветерана» коллектива Лилии Шагалиевой и именно она своим выступлением открыла концерт, порадовав зрителей своим великолепным голосовм. Всего на сцене было исполнено 26 номеров — это танцевальные, песенные и инструментальные номера. Задавали тон концертц ведущие руководитель народного коллектива татарской песни «Яшьлек» — Ильнур Нугаев и солистка Ирина Сафарова.

В зале так же присутствовали очень много приглашенных гостей. Концерт посетили более 700 зрителей и ценителей татарских песен народного коллектива «Яшьлек»! «Наш коллектив полюбили очень много людей и поэтому с каждым годом на наши концерты приходит всё больше и больше зрителей! Следующий уже отчётный концерт ожидается в апреле этого года! Афиши и информация скоро появятся в интернете!» — поделился планами солист коллектива Рафис Нигамадьянов.
Коллектив выражает благодарность Представительству Республики Татарстан по Уральскому региону за поддержку и помощь в организации и проведении концерта.

Эльвина Курбанова

ural.tatar

 

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