В Екатеринбурге пройдет мастер-класс по татарской вышивке крючком

Общественная организация «Яшен» запускает новый проект «Ханбикә». В рамках проекта будут производиться маленькие вещицы большого наследия — татарской культуры.
Мероприятие пройдет в воскресенье 11 октября по адресу: метро Динамо, переулок Красный, дом 5/2. Встреча начнется в 14:00. Длительность: 1,5-2 часа.
Принять участие могут все участники, специальных навыков не требуется.
Для мастер-класса необходимо взять с собой:
- Пяльцы
- Крючок для вязания на 1-1,2
- Ножницы
Встречи в рамках проекта «Ханбикә» планируются на постоянной основе. Участники смогут изучить различные творческие техники: вышивка по картону, вышивка крючком, пошив различных изделий и многое другое.
По всем вопросам: +79126411130 — Ания
Альбина Шаймухаметова