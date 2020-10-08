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В Екатеринбурге пройдет мастер-класс по татарской вышивке крючком

В Екатеринбурге пройдет мастер-класс по татарской вышивке крючком

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 08.10.2020 0 3

Общественная организация «Яшен» запускает новый проект «Ханбикә». В рамках проекта будут производиться маленькие вещицы большого наследия — татарской культуры.

Мероприятие пройдет в воскресенье 11 октября по адресу: метро Динамо, переулок Красный, дом 5/2. Встреча начнется в 14:00. Длительность: 1,5-2 часа.

Принять участие могут все участники, специальных навыков не требуется.

Для мастер-класса необходимо взять с собой:

  • Пяльцы
  • Крючок для вязания на 1-1,2
  • Ножницы

Встречи в рамках проекта «Ханбикә» планируются на постоянной основе. Участники смогут изучить различные творческие техники: вышивка по картону, вышивка крючком, пошив различных изделий и многое другое.

По всем вопросам: +79126411130 — Ания

Альбина Шаймухаметова

ural.tatar

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