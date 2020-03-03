В Екатеринбурге пройдет татарский музыкальный фестиваль-конкурс «Урал сандугачы»

В Екатеринбурге стартовал Межрегиональный фестиваль-конкурс исполнителей татарской песни и инструментальной музыки «Урал сандугачы» («Уральский соловей»).

Основные цели фестиваля: популяризация татарской народной песни и произведений татарских композиторов, национального наследия татар; приобщение детей и молодежи к традициям татарской народной музыки, к родному языку, истории и культуре; поддержка талантливых и самобытных музыкальных дарований, исполняющих татарские народные песни и произведения татарских композиторов.

К участию в фестивале-конкурсе приглашаются солисты-вокалисты, вокальные и вокально-инструментальные ансамбли. Песни должны быть исполнены на татарском языке.

Фестиваль-конкурс проводится в следующем порядке:

Сбор заявок на участие в фестивале-конкурсе — не позднее 10 марта 2020г. Заявки принимаются по эл.почте: 3714319@mail.ru, по факсу: 8-343-371-14-89, по адресу: 620077, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 24, с пометкой «конкурс».

Конкурсная программа — 14 марта 2020г. с 10:00 в большом зале СГОДНТ (г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12) .

Гала концерт — 15 марта 2020 г. в большом зале СГОДНТ (г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 12). Начало в 16:00.

Организаторы фестиваля: Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области, Региональная общественная организация «Конгресс татар Свердловской области», и др.

tatarlar.info

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