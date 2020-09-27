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В Екатеринбурге пройдет всероссийский конкурс татарского танца «Шома бас»

В Екатеринбурге пройдет всероссийский конкурс татарского танца «Шома бас»

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 27.09.2020 0 6

21-22 ноября в Екатеринбурге пройдет всероссийский конкурс татарского танца «Шома бас». Ансамбль-победитель получит 200 000 рублей на пошив костюмов. Об этом рассказал постоянный представитель Татарстана в Свердловской области Хайдар Гильфанов.

Стать участниками конкурса могут как профессиональные коллективы, так и самодеятельные. Участие в мероприятии бесплатно. «Танцевать могут не только татары, это могут быть и марийцы, и русские. К примеру, в первый год приз выиграл коллектив из Башкортостана, во второй – из Пермского края, в третий – из Челябинской области», – заметил Гильфанов.

Конкурс проводится уже четвертый год. Но на этот раз еще не определен формат его проведения: либо смешанный с совмещением офлайна и онлайна, либо только удаленный, уточнил он.

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