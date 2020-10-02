В Екатеринбурге расскажут о татарских купцах Агафуровых в лекции «Екатеринбургские коммерсанты»

7 октября в 19:00 в музее истории Екатеринбурга пройдет лекция «Екатеринбургские коммерсанты». В лекции будет рассказано о выдающихся татарских купцах Агафуровых и других екатеринбургских коммерсантах. Лекция посвящена основным тенденциям развития торговой сферы Екатеринбурга второй половины XIX — начала XX веков.

Участники узнают о развитии стационарной торговли, постепенной замене лавок магазинами — как специализированными, так и универсальными, об открытии в городе филиалов российских и иностранных фирм. Как сообщает пресс-служба музея, лекцию прочитает старший научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН Владимир Петрович Микитюк.

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