В Екатеринбурге состоится инклюзивная микс-экскурсия «Велопробег имени Садретдина Агафурова»

В 2019 году силами сотрудников и волонтеров Музейного клуба «Дом Агафуровых» впервые был реализован проект «Велопробег имени Садретдина Агафурова». Его цель — познакомить горожан со спортивной деятельностью Агафуровых.

Агафуровы, будучи сами заядлыми велосипедистами, финансово поддержали строительство велодрома (в сентябре 1900 года), состояли активными членами Общества Велосипедистов и Любителей физического развития. Одним из ярких представителей общества являлся Садретдин Агафуров, неоднократно сам выступавший в соревнованиях по велосипедному спорту и являющийся непревзойденным победителем соревнования в езде на велосипеде.

Участники велопробега побывали на экскурсии по центру города по тем местам, которые были связаны со спортивной деятельностью купцов Агафуровых. А после экскурсии состоялось соревнование «Тихий ход». Было принято решение сделать этот велопробег ежегодным и широко отпраздновать в 2020 году 120-летие Екатеринбургского велодрома.

Как сообщает пресс-служба Музейного клуба, в этом году велопробег приобрел еще и очень немаловажное дополнение — пройдет он в форме Инклюзивной микс–экскурсии.

В июне 2020 на базе Музейного клуба «Дом Агафуровых», совместно с волонтерами АНО «Белая трость», впервые была проведена инклюзивная микс–экскурсия «Декор Дома Агафуровых». Под инклюзивной mix-экскурсией имеется в виду экскурсия с участием людей с инвалидностью, людей старшего возраста, людей без инвалидности в формате онлайн+офлайн. Целью является вовлечение людей с различными нарушениями органов чувств и опорно-двигательного аппарата к восприятию музейной действительности с помощью эмоциональных ощущений, транслируемых экскурсоводом в сопровождении видеотрансляции.

«Велопробег им.Садретдина Агафурова» состоится 9 августа 2020 года в 16:00 в оффлайн и онлайн формате. К участию оффлайн: приглашаются велосипедисты и люди с ограниченными возможностями здоровья (передвигающиеся на коляске); к участию онлайн — все желающие.

К сожалению, из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, количество участников оффлайн ограничено. Поэтому, для того чтобы вам было комфортно и безопасно, а также, чтобы все желающие могли увидеть трансляцию велопробега, необходимо пройти регистрацию на мероприятие «Велопробег им.Садретдина Агафурова».

Пройти регистрацию на мероприятие можно по ссылке.

Программа мероприятия. Начало в 16.00. 9 августа 2020.

Регистрация проводится заранее.

1. Встреча участников, разделение на группы по уровню спортивной подготовки. Одновременно — организация экспресс-экскурсии по передвижной выставке в сквере им. купцов Агафуровых. Начало онлайн трансляции.

2. Представление участников и он-лайн участников из разных городов. Выезд групп (не более 6-ти велосипедистов в каждой) по определенному маршруту — 4 точки в центре города (связаны со спортивной деятельностью Агафуровых). Для начинающих и участников с ОВЗ предусмотрен короткий маршрут. На каждой из точек — волонтеры ведут экскурсию (около 5-6 мин.) для подъехавших участников и заинтересованных прохожих. Трансляция экскурсии и участвующих групп.

3. Отборочные соревнования «Тихий ход» для участников, уже проехавших по маршруту.

4. Сбор всех участников велопробега в сквере и начало финальных соревнований «Тихий ход».

5. Награждение победителей грамотами и билетами на квест «Клад Агафуровых».

6. Обсуждение впечатлений с оффлайн и онлайн участниками.

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