В Екатеринбурге состоится онлайн-мероприятие в честь Дня Республики Татарстан

30 августа в 12:00 начнется онлайн-мероприятие «День Республики Татарстан в городе Екатеринбург», приуроченное к 100-летию ТАССР.

В рамках праздника в течение дня гости смогут увидеть поздравления почетных гостей:

Постоянного представителя РТ в Свердловской области Хайдара Гильфанова; Заместителя Губернатора СО Азата Салихова; Первого заместителя Председателя Национального Совета Всемирного конгресса татар и Руководителя исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Рината Закирова; Председателя Правления РОО КТСО “Татары Урала” Рината Аскарова; Председателя национально-культурной автономии татар Екатеринбурга Владислава Яхина; Руководителя Свердловской областной общественной организации развития дружбы народов «Татары Урала» Суфии Таминдаровой; Председателя национально-культурной автономии татар Свердловской области Артура Мухутдинова; Заместителя руководителя общественной организаций «Уральские горы» Альбины Шаймухаметовой.

В ходе концертной программы будут звучать татарские песни, в исполнении артистов Свердловской области:

— Старшей группы Ансамбля «Йолдыз», города Верхняя Пышма.

— Лауреата открытого Межрегионального фестиваля-конкурса исполнителей татарской песни и инструментальной музыки «Урал сандугачы» («Уральский соловей») Рушана Каламова.

— Лауреатов межрегиональных конкурсов Ильнура Нугаева, Альбины Юсуповой, Ильнура Хамидуллина, Рафиса Нигматзянова, Альфии Габдушевой, Фаннура Хамидуллина, ансамбля «Зубаржат» из деревни Аккул Нижнесергинского района.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате.Т рансляцию можно будет посмотреть на нашем портале и на сайте Постпредства РТ в СО.

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