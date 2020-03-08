В Екатеринбурге состоится церемония открытия Дней татарского кино

Торжественная церемония открытия масштабного проекта состоится в Екатеринбурге 20 марта в 18:30 в «Доме кино». В мероприятии примут участие руководители «Татаркино» и создатели фильма «Байгал».

История татарского кинематографа берет начало с 1924 года – с момента основания одной из первых в стране и первой в Поволжье киноорганизации «Таткино». Сегодня данное учреждение культуры является ведущей организацией, отвечающей за развитие кинематографа в регионе, основными задачами которой являются кинопрокат, организация фестивалей, форумов, творческих встреч с кинодеятелями.

За последние 5 лет деятелями кинематографа региона создано несколько десятков кинокартин различных жанров, начиная с экранизации литературной классики, заканчивая артхаусом. Отдельно стоит отметить фильм «Байгал», который произвел фурор, как в самом Татарстане, так и в других регионах России и зарубежных странах. Фильм режиссера Ильдара Ягафарова награжден специальными призами кинофестивалей «Киношок-2018», «Балтийские дебюты».

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