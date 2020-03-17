16 марта 2020 года в Екатеринбурге состоялось открытие Межрегиональной этнографической выставки традиционной культуры татар «Роспись иглой. Искусство тамбурной вышивки». На мероприятии приняли участие Первый заместитель Министра культуры Свердловской области Галина Головина, заместитель Постпреда РТ Фавия Сафиуллина, научный сотрудник выставочного отдела Государственного национального музея РТ Лейсан Гилязова, председатель правления Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев, председатель Национально-культурной автономии татар Свердловской области Артур Мухутдинов, общественность и активисты национально-культурных организаций.

Мероприятие украсил заслуженный коллектив Российской Федерации из села Аракаево «Сардария», который порадовал зрителей не только своим выступлением, состоящим из фольклора уральских татар, но и уникальными национальными костюмами. МУК НКК села Аракаево представили уникальную экспозицию тамбурной вышивки и организовали мастер-класс для участников по этому ремеслу.

Выставка открыла Цикл мероприятий Центра традиционной народной культуры Среднего Урала, посвящённых 100-летию со дня образования ТАССР. Она будет работать до 26 апреля текущего года. Цель выставки – знакомство гостей и жителей Уральской столицы с тамбурным ремеслом, сохранение и популяризация традиционной культуры татар.

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