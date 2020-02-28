В Екатеринбурге состоялся День татарской кухни, посвященный 100-летию образования ТАССР

28 февраля в Екатеринбурге прошёл традиционный Свердловский областной фестиваль «День татарской кухни», посвященный 100-летию образования ТАССР и памяти татарского кулинара Юнуса Ахметзянова. Мероприятие было организовано силами Постоянного представительства Республики Татарстан при содействии Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области и Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

Аналогичные мероприятия с успехом прошли в Свердловской области в 2012-2019 годах с активным участием профессиональных учебных заведений Свердловской области и Республики Татарстан, организаций общественного питания г. Екатеринбурга.

В рамках фестиваля был организован конкурс среди средних профессиональных учебных заведений. В конкурсе приняли участие ГАПОУ СО Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар», ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж», ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум» филиал «Михайловский», ГАПОУ СО Сысертский социально – экономический техникум «Родник», ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум», ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания», ГАПОУ СО «Режевской политехникум», ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум», ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум», ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум» филиал с.Петрокаменское, ГАПОУ СО КУиС «Стиль».

Преподаватель спец.дисциплин ГАПОУ «Колледж малого бизнеса и предпринимательства» г.Казань Венера Таранопольская провела мастер-класс по приготовлению блюд татарской кухни. ЕМУП столовая 41 Кафе-кулинария «Пышка» организовала выставку блюд татарской кухни, приготовленных по народным традициям.

В составе жюри под руководством Президента Ассоциаций кулинаров Свердловской области Любовь Путяшевой работали профессиональные эксперты кулинарных изделий.

По итогам победителем фестиваля стал ГАПОУ СО «Серовский техникум сферы обслуживания и питания».

Дипломами победителей по номинациям награждены:

за лучшее национальное оформление стола — ГАПОУ СО Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»;

за лучшие вкусовые качества блюда «Чак-чак» — ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-экономический техникум»;

за лучшее отражение темы и традиций фестиваля — ГАПОУ СО «Екатеринбургский экономико-технологический колледж»;

за лучшие вкусовые качества блюда «Губадия» — ГАПОУ СО «Красноуральский многопрофильный техникум»;

за лучшие вкусовые качества блюда «Вак-балеш» — ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный техникум» филиал с.Петрокаменское;

за сохранение национальных традиций — ГАПОУ СО «Режевской политехникум»;

за лучшую презентацию — ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум» филиал «Михайловский»;

за оригинальность исполнения и подачи — ГАПОУ СО КУиС «Стиль».

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