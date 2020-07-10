В Екатеринбурге сотрудники Музейного клуба «Дом Агафуровых» выпустили серию онлайн-игр

Сотрудники Музейного клуба «Дом Агафуровых» решили разработать серию игр о своём музее и династии купцов Агафуровых.

Через десять дней пройдет уже четыре месяца с начала приостановки деятельности всех музеев в связи с коронавирусной инфекцией. Сотрудники музейного Дома купцов Агафуровых надеются на скорую встречу с посетителями и в предчувствии этого предлагают поиграть в пять небольших и достаточно простых игр по типу викторины.

Некоторым они напомнят уже известную информацию. Другим, возможно, откроют неизвестные факты. Одни игры требуют внимательности, а другие — знаний, однако все они информативны.

Чтобы начать игру, нужно пройти по ссылке. При прохождении следует внимательно читать задания, где будет инструкция. Сотрудники музея предупреждают заранее, что подсчет результата запланирован не в каждой игре.

Альбина Шаймухаметова