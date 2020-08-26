В Екатеринбурге торжественно открылась фотовыставка в честь 100-летия ТАССР

25 августа в Постоянном представительстве Республики Татарстан в Свердловской области состоялось торжественное открытие фотовыставки «Татарстан – Урал, вместе и всегда! Уральские татары к 100-летнему юбилею Татарстана».

Постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области Х.М.Гильфанов рассказал о фотовыставке, межрегиональном сотрудничестве Республики Татарстан и Уральского региона. Так же Постпред РТ вручил почетные грамоты за многолетнее сотрудничество и большой вклад в развитие и пропаганду национальных культурных традиций татар Свердловской области, и в связи с юбилеем Альбитовой Фаузие Шамсиевне, руководителю старшей группы Народного коллектива «Ансамбль татарской и башкирской культуры «Йолдыз» и Сафиной Раисе Хадыевне, солистке старшей группы Народного коллектива «Ансамбль татарской и башкирской культуры «Йолдыз».

С приветственным словом выступили руководители татарских общественных организаций: председатель Правления РОО КТСО «Татары Урала» Р.А.Аскаров; Председатель национально-культурной автономии татар Екатеринбурга В.Ф.Яхин; руководитель Свердловской областной общественной организации развития дружбы народов «Татары Урала» С.Х.Таминдарова.

На выставке представлены исторические и современные фотографии, связанные с межрегиональным сотрудничеством Республики Татарстан и Уральского региона.

Все желающие могут посмотреть выставку в Постоянном представительстве Республики Татарстан в Свердловской области на Сакко и Ванцетти, 24. Режим работы: пн-пт с 11.00 до 19.00.

Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области