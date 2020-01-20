В Екатеринбурге запустили курсы разговорного татарского языка. На первое занятие пришли 18 человек

Курсы будут проходить на постоянной основе каждую субботу, к участию приглашаются все желающие

«Всем спасибо за организацию татарского разговорного клуба .Было очень интересно, познавательно, весело. Зур рәхмәт!» — оставила отзыв о курсе участница Лилия Гадельшина.

В лёгкой и непринужденной обстановке за чашкой чая со сладостями участники повторили спряжения глаголов настоящего времени, научились задавать вопросы и рассказывать о себе и других людях на татарском языке. На курс пришли как люди говорящие на татарском, так и те, кто не знает ни слова. Благодаря такому смешению произошел обмен знаниями. После двухчасового интенсива организаторы провели физзарядку на татарском языке. Завершающим заданием был перевод и заполнение пробелов в песне Салавата Фатхетдинова «Салкын чәй», которую затем все вместе и исполнили.

«Посмеялись от души, познакомились поближе друг с другом и просто классно провели субботний вечер. Первое занятие прошло на ура! Собрали обратную связь, чтоб продолжать соврешенствоваться и развиваться» — поделилась своими впечатлениям орагнизатор курса Альбина Шаймухаметова.

Курсы будут проходить каждую субботу в 18:00 на Ленина, 66, бесплатно! Требуется регистрация, следите за новостями в группе ВКонтакте. Организатор: общественная организация «Уральские горы»

tatary-urala.ru