В Елабуге флаг 100-летия ТАССР впервые прокатили на катере

Вчера, 24 августа, Елабуга приняла республиканскую эстафету флага 100-летия образования Татарской АССР. Флаг побывал на ОЭЗ «Алабуга», в Елабужском институте КФУ, на Мемориале памяти, в ЕККИ, на Елабужском городище.

Апогеем эстафеты стало передвижение флага 100-летия ТАССР на катере. Отметим, что такого не было ни в одном из районов Татарстана.

Основные мероприятия по чествованию флага прошли в парке «Чебурашка». На полотнище флага была нанесена нашивка герба Елабужского района.

Эстафета флага, организованная в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования республики, – это совместный проект дирекции спортивных и социальных проектов и Исполкома Всемирного конгресса татар. На республиканском этапе эстафета пройдет через все 43 муниципальных образования и 2 городских округа, а по завершении эстафеты украшенный их символикой флаг будет передан в Национальный музей РТ.

elabuga-rt.ru