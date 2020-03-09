В Елабуге открылась выставка о Крыме с экспонатами из Симферополя

В выставочном зале Елабужского государственного музея-заповедника открылась выставка «Народы Крыма» из собрания Крымского этнографического музея Симферополя.
Это второе совместное событие двух музеев — на прошлой неделе в Симферополе открылась экспозиция из Елабуги «Многоцветие татарской национальной культуры» в рамках проекта «В гостях у татар».
С приветственным словом на открытии выставки выступили генеральный директор ЕГМЗ Гульзада Руденко и заместитель директора Крымского этнографического музея Людмила Науменко. По давно сложившейся традиции представители Татарстана и Крыма обменялись книгами и фирменными сувенирами.
Музыкальную атмосферу создали педагоги и студенты Елабужского колледжа культуры и искусств, которые исполнили народные песни многочисленных национальностей Крыма — крымских татар, русских и украинцев. А елабужский поэт Рахим Гайсин декламировал для собравшихся свои стихи. Экскурсию для первых посетителей провела Людмила Науменко, рассказав пришедшим о 15 народах региона, особенностях их традиций и быта.
Выставка знакомит с культурой как многочисленных народов — русских, украинцев, крымских татар, армян, белорусов, так и народов, численность которых не превышает двести человек и которые живут только на территории Крыма — крымчаков.
Выставка охватывает период конца 19 — середины 20 вв. В экспозиции представлено более трехсот предметов: посетители могут ознакомиться с традиционными национальными костюмами, ювелирными украшениями, предметами хозяйственной деятельности, домашнего убранства, элементов религиозного культа.
Крымский этнографический музей является одним из ведущих культурно-просветительских и научных учреждений Крыма. Его коллекция насчитывает более 13 тыс. экспонатов, музей сотрудничает с различными национально-культурными обществами и общественными организациями. Выставка в Елабуге будет открыта до 20 апреля.