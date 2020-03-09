В Елабуге открылась выставка о Крыме с экспонатами из Симферополя

Музыкальную атмосферу создали педагоги и студенты Елабужского колледжа культуры и искусств, которые исполнили народные песни многочисленных национальностей Крыма — крымских татар, русских и украинцев. А елабужский поэт Рахим Гайсин декламировал для собравшихся свои стихи. Экскурсию для первых посетителей провела Людмила Науменко, рассказав пришедшим о 15 народах региона, особенностях их традиций и быта.