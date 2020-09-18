В Елабуге стартовали творческие проекты к 100-летию ТАССР

В Елабужском государственном музее-заповеднике открылись два художественных проекта, посвященные празднованию 100-летия ТАССР, — юбилейного XV Международного арт-симпозиума по современному искусству «Калейдоскоп дружбы» и III Международной творческой лаборатории молодых художников BASHNYA «Сказки в моей жизни. Знакомство с татарской сказкой».

По традиции в день начала мероприятий провели дружескую встречу художников с гендиректором музея-заповедника Гульзадой Руденко.

Открытие проектов состоялось при участии замруководителя исполкома Елабужского района по соцвопросам Лилии Ягудиной, заслуженного деятеля искусств РТ, руководителя Татарстанского отделения Союза художников России Ильнура Сиразиева, представившего свою персональную выставку «Моим друзьям я посвящаю», заслуженного художника Республики Башкортостан Салавата Гилязетдинова, народного художника Рабиса Саляхова.

Участие в симпозиуме принимают сорок именитых художников из 19 регионов России, а также представители Турции, Финляндии, Германии, Португалии, Узбекистана, Казахстана и Туркменистана.

Проект BASHNYA собрал студентов Института искусств и дизайна Удмуртского государственного университета, Набережночелнинского государственного педагогического университета, Камского института искусств и дизайна.

С 15 по 25 сентября живописцы и графики будут писать картины на заданные темы. 25 сентября в Музее современного этноискусства откроется итоговая выставка работ мастеров кисти.

tatar-inform.ru