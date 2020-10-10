В этом году Саматовские чтения пройдут в Чистополе

15 октября Централизованная религиозная организация — Духовное управление мусульман Республики Татарстан совместно с Российским исламским институтом и мухтасибатом Чистопольского района проводит Х Саматовские чтения. Конференция посвящена татарскому богослову, первому казыю Татарстана, выдающемуся религиозному деятелю конца XX — начала XXI веков, ученому Габдулхаку хазрату Саматову. В этом году мероприятие состоится в мечети “Нур” г. Чистополь.

Саматовские чтения проводятся с 2010 для выявления религиозного наследия и изучения деятельности Габдулхака хазрата Саматова. Первые Саматовские чтения были приурочены к 80-летнему юбилею хазрата.

Габдулхак хазрат Саматов — последователь дореволюционного татарского религиозного наследия, автор многих книг, посвященных Исламу. На сегодняшний день большинство татарстанских имамов, работающих в области ислама, являются учениками Габдулхака хазрата.

На чтениях ожидается участие муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина, сына Габдулхака хазрата — председателя Духовного управления мусульман Ханты-Мансийского автономного округа, муфтия Тагира хазрата Саматова, главы Духовного собрания мусульман России, муфтия Москвы, Центрального региона и Чувашии, члена Общественной палаты РФ Альбира хазрата Крганова, председателя Духовного управления мусульман Самарской области, муфтия Талипа хазрата Яруллина, главного казыя Республики Татарстан Джалиля хазрата Фазлыева, муфтия Ивановской области Фарит хазрата Ляпина, заместителя муфтия Республики Татарстан, председателя Совета исламского образования Российской Федерации, ректора Российского исламского института и Казанского исламского университета Рафика Мухаметшина и других религиозных деятелей.

В ходе чтений участники собрания обсудят такие темы, как «Габделхак Саматов – как носитель традиции татаро-мусульманской культуры», «Габдулхак Саматов – личность, обладающая высоким духом», «Религия, язык, нация – кредо жизни Габдулхака Саматова», «Сборник хадисов татарского богослова Ахметвали хазрата Рахими», «Деятельность казыев в Республике Татарстан», «Отражение семейных ценностей в трудах татарских религиозных деятелей» и другие.

В рамках чтений также состоится вручение медали и премии «Рухи мирас» имени Габдулхака Саматова и медали “Единство” ДУМ РТ.

Кроме того, участники посетят историческое кладбище Чистополя и ознакомятся с деятельностью Центра духовного развития “Камалия” и Исламского центра.

dumrt.ru