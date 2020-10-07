В этом году «Саматовские чтения» пройдут в Чистополе

15 октября Централизованная религиозная организация — Духовное управление мусульман Республики Татарстан совместно с Российским исламским институтом и мухтасибатом Чистопольского района проводит «Х Саматовские чтения». Конференция посвящена богослову татарского народа, первому казыю Татарстана, выдающемуся религиозному деятелю конца XX — начала XXI веков, ученому Габдулхаку хазрату Саматову. В этом году мероприятие проходит в мечети “Нур” в г. Чистополь.

Саматовские чтения проводятся с 2010 года с целью выявления религиозного наследия, изучения деятельности и раскрытия традиционных исламских ценностей Габдулхака хазрата Саматова. Первые Саматовские чтения были приурочены к 80-летнему юбилею Габдулхака Саматова.

Габдулхак хазрат Саматов — последователь дореволюционного татарского религиозного наследия, автор многих книг, посвященных Исламу. На сегодняшний день большинство имамов, работающих в области религии являются учениками Габдулхак хазрата.

На чтениях также ожидается участие муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина, сына Габдулхака хазрата — председателя Духовного управления мусульман Ханты-Мансийского автономного округа, муфтия Тагира хазрата Саматова, главы Духовного собрания мусульман России, муфтия Москвы, Центрального региона и Чувашии, члена Общественной палаты РФ Албира хазрата Крганова, председателя Духовного управления мусульман Самарской области, муфтия Талипа хазрата Яруллина, главный казыя Республики Татарстан Джалиля хазрата Фазлыева, муфтия Ивановской области Фарит хазрата Ляпина, заместителя муфтия Республики Татарстан, председателя Совета исламского образования Российской Федерации, ректора Российского исламского института и Казанского исламского университета Рафика Мухаметшина и других религиозных деятелей.

Во время чтений личность Габдулхак хазрата Саматова будет рассматриваться как человека, обладающего высоким духом, продолжающего традиции татаро-мусульманской культуры. Также участники собрания обсудят темы как «Сборник хадисов татарского богослова Ахметвали хазрата Рахими», «Деятельность казыев в Республике Татарстан», «Отражение семейных ценностей в трудах татарских религиозных деятелей» и другие.

В рамках чтений состоится вручение медали и премии “Духовное наследие” Духовного управления мусульман РТ имени Габдулхака Саматова и медали “Единство” ДУМ РТ.

В Чистополе также ожидается посещение кладбища и ознакомление с деятельностью Центра духовного развития “Камалия”.

dumrt.ru