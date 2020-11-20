В этом году в оргкомитет литературной премии «Глаголица» поступило 119 работ на татарском языке

В этом году в оргкомитет VII независимой литературной премии «Глаголица» поступило 119 работ на татарском языке. Это не так много, как хотели бы члены жюри и организаторы конкурса.

«Работ на татарском языке у нас приходит не так много. В этом году в номинацию „Проза на татарском языке“ пришло 45 работ, а в номинацию „Поэзия на татарском языке“ — 74 работы. Работы на татарском были присланы из Оренбургской области и Башкортостана, а также от жителей практически всех районов Татарстана», — сообщила на пресс-конференции в «Татар-информ» директор татарстанского благотворительного фонда «Счастливые истории» Гульшат Валиева.

Поэт, писатель, драматург, публицист, переводчик, лауреат премий им. Тукая и Сиразиева, член жюри Ркаил Зайдулла предложил дополнить название конкурса «Глаголица» татарским переводом, чтобы привлечь татароязычных ребят.

«Почему у нас так мало участников на татарском языке? Я много думал об этом. Возможно, это связано с названием конкурса. Возможно, „Глаголица“ несколько непривычное название для татарского уха. Может, нужно сделать перевод этого слова», — сказал он.

Если говорить о качестве произведений, то в татарской поэзии эксперт не «нашел для себя открытий», а вот некоторые рассказы ему понравились. Ркаил Зайдулла отметил, что авторы прозы на татарском языке весьма «начитанные и даже знакомы с мировой литературой».

«Если из этих имен хотя бы несколько человек станет литераторами, то это уже будет большая заслуга литературного конкурса», — заключил спикер.

В этом году VII независимая литературная премия «Глаголица» собрала рекордное количество участников со всего мира. В оргкомитет поступило более 1000 работ. Свои рассказы, стихи и переводы прислали авторы из Великобритании, Испании, Италии, Израиля, США, Финляндии, Казахстана, и многих других зарубежных стран, а также из России и Татарстана.

Татар-информ