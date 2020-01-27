В федеральный прокат выходит татарстанская комедия «Кире»

1 февраля проект «КАРО.Ар», кинокомпания «Циклоп Продакшн» и дирекция «Время Кино» представят в российской столице специальный показ татарстанской комедии «Кире» («Упертый»).
Он пройдет в 16:00 в кинотеатре «Каро-Октябрь» по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24.
С 6 февраля фильм “Кире” официально выходит в федеральный прокат в сети «Каро-Арт» в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Самары, Казани, Сургута и Тюмени.
В октябре 2019 года художественный фильм “Кире” был показан казанскому зрителю в рамках ограниченного проката. Зритель и татарстанские СМИ горячо приняли фильм, вышел не один десяток положительных независимых публикаций, а в социальных сетях развернулись дискуссии о судьбе татарского языка.
Фильм был отмечен специальным призом на Московском фестивале “Будем жить — 2019”.
Режиссёр: Ильсеяр Дамаскин, Рустам Рашитов.
В ролях: Камиль Ларин, Фанис Зиганшин, Зульфия Валеева, Гузель Сибгатуллина, Фирая Акберова, Эльмира Калимуллина и другие.
Музыку к фильму написал Эльмир Низамов.
Обрусевший татарин Камиль приезжает из Москвы в Казань, чтобы выгодно купить землю в центре города под коммерческую застройку. Хозяином земли и стоящего на ней дома оказывается упертый чудак Мансур, который принципиально говорит со всеми на литературном татарском языке.
Так начинается нешуточное противостояние Мансура, слишком ушедшего корнями и неспособного двигаться дальше, и Камиля, утратившего всяческую связь со своими корнями и прошлым. Каждый обретает в этой борьбе то, что отделяет его от счастливой жизни в гармонии и любви.
Билеты можно приобрести на сайте karofilm.ru
Продолжительность: 75 мин.
Кинолента на русском и татарском языках с русскими субтитрами.