В федеральный прокат выходит татарстанская комедия «Кире»

1 февраля проект «КАРО.Ар», кинокомпания «Циклоп Продакшн» и дирекция «Время Кино» представят в российской столице специальный показ татарстанской комедии «Кире» («Упертый»).

Он пройдет в 16:00 в кинотеатре «Каро-Октябрь» по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 24.

С 6 февраля фильм “Кире” официально выходит в федеральный прокат в сети «Каро-Арт» в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Самары, Казани, Сургута и Тюмени.

В октябре 2019 года художественный фильм “Кире” был показан казанскому зрителю в рамках ограниченного проката. Зритель и татарстанские СМИ горячо приняли фильм, вышел не один десяток положительных независимых публикаций, а в социальных сетях развернулись дискуссии о судьбе татарского языка.

Фильм был отмечен специальным призом на Московском фестивале “Будем жить — 2019”.

Режиссёр: Ильсеяр Дамаскин, Рустам Рашитов.

В ролях: Камиль Ларин, Фанис Зиганшин, Зульфия Валеева, Гузель Сибгатуллина, Фирая Акберова, Эльмира Калимуллина и другие.

Музыку к фильму написал Эльмир Низамов.

Обрусевший татарин Камиль приезжает из Москвы в Казань, чтобы выгодно купить землю в центре города под коммерческую застройку. Хозяином земли и стоящего на ней дома оказывается упертый чудак Мансур, который принципиально говорит со всеми на литературном татарском языке.

Так начинается нешуточное противостояние Мансура, слишком ушедшего корнями и неспособного двигаться дальше, и Камиля, утратившего всяческую связь со своими корнями и прошлым. Каждый обретает в этой борьбе то, что отделяет его от счастливой жизни в гармонии и любви.

Билеты можно приобрести на сайте karofilm.ru

Продолжительность: 75 мин.

Кинолента на русском и татарском языках с русскими субтитрами.

tatmsk.tatarstan.ru