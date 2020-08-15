В фонде Национальной библиотеки РТ найдены артефакты, относящиеся к истокам Татарской АССР

В ходе планового изучения и описания исторических документов, хранящихся в отделе рукописей и редких книг Национальной библиотеки Республики Татарстан, обнаружены новые фотографии, относящиеся к первым годам существования Татарской АССР.

Документы хранятся в составе собрания Галима Валеевича Фазлуллина (1904–1976) – преподавателя и декана географического факультета Казанского государственного университета. В 1924–1931 годах Г.В. Фазлуллин работал в аппарате Совета Народных Комиссаров и Центрального Исполнительного Комитета ТАССР.

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