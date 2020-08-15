enrutat
Главная / В фонде Национальной библиотеки РТ найдены артефакты, относящиеся к истокам Татарской АССР
В фонде Национальной библиотеки РТ найдены артефакты, относящиеся к истокам Татарской АССР

В фонде Национальной библиотеки РТ найдены артефакты, относящиеся к истокам Татарской АССР

в Новости, Слайдер, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 15.08.2020 0 6

В ходе планового изучения и описания исторических документов, хранящихся в отделе рукописей и редких книг Национальной библиотеки Республики Татарстан, обнаружены новые фотографии, относящиеся к первым годам существования Татарской АССР.

Документы хранятся в составе собрания Галима Валеевича Фазлуллина (1904–1976) – преподавателя и декана географического факультета Казанского государственного университета. В 1924–1931 годах Г.В. Фазлуллин работал в аппарате Совета Народных Комиссаров и Центрального Исполнительного Комитета ТАССР.

kitaphane.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.