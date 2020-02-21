В г.Каракол Киргизской Республики отметили День родного языка

В г.Каракол Киргизской Республики отметили День родного языка. Главными участниками мероприятия стали этнические группы. Фестиваль посвящённый Международному дню родного языка состоялся по произведению Ч. Т.Айтматова «Белый пароход — мир детских грёз» .

В первой части фестиваля дети ОО «Татулык» ознакомили присутствующих с историей проживания татар в Иссык-Кульской области, его культуре, традициях, обычаях, кухне и одежде татарского народа.

Во 2 части фестиваля дети исполнили татарские песни «Туган тел» , «Туган як», танец «Апипа». Выступили на родном языке с театрализованной сценкой по повести Ч.Айтматова. По итогам фестиваля ОО «Татулык» занял первое место и была поощрена благодарственным письмом Представительства Правительства Киргизской Республики в Иссык-Кульской области, памятными призами.

Заместитель председателя ОО «Татулык» Х.Ю.Шакиров