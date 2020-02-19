В г. Нижневартовск с рабочим визитом в прибыл чрезвычайный и полномочный посол Сирийской Арабской Республики в РФ

18 февраля в г. Нижневартовск с рабочим визитом в прибыл чрезвычайный и полномочный посол Сирийской Арабской Республики в РФ Риад Хаддад. Как сообщает департамент общественных и внешних связей, он стал участником третьего международного научно-практического форума «Нефтяная столица». Также. во второй части программы он встретился представителями национальных общественных объединений и мусульманских религиозных организаций — она была посвящена соседству разных народов и религий Сирии. Муфтий РДУМ ХМАО-Югры Тахир хазрат Саматов, зам председатель РОО НКАТ г.Сургута Риф Садыйков, активисты «Союз татарской молодежи» тоже приняли участие в этом мероприятии. А вот наш активист Рамиль Гатауллин лично выручил гостью наш традиционный сладкий «Чакчак».

На этой встрече они обсудили традиции мирного добрососедства разных народов.Тесное взаимодействие граждан и региональных муниципальных властей позволяют сохранить этническую уникальность народов, проживающих здесь. Почётный гость отметил также заинтересованность духовных лидеров и руководителей национальных общественных объединений в вопросах сохранения межконфессионального и межнационального мира и согласия.

«Уважение друг к другу — основа единства любого цивилизованного общества. Стратегия государственной национальной политики Сирийской Арабской Республики построена на основе укрепления тесных духовных связей всех народов, проживающих в стране.»В завершении встречи Риад Хаддад поблагодарил всех югорчан за поддержку сирийского народа и выразил надежду на дальнейшее добрососедское сотрудничество двух стран — России и Сирии.

Гульчачак Фатхулова

Сургут