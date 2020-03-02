В г.Нижневартовске активистки общественной объединении татарских женщин «Ак калфак» организовали мастер-класс

29 февраля 2020 года в городе Нижневартовске в муниципальном бюджетном учреждении «Центр национальных культур» состоялся мастер-класс по изготовлению традиционного татарского головного убора «Калфак» Организаторами выступили МБУ «Центр национальных культур», национальные общественные организации татарской культуры города Нижневартовска «Мирас» («Наследие»),народного татаро-башкирского ансамбля «Шатлык» («Радось») На мероприятие приехали гости из Излучинска и Стрежевого.

Открыла мероприятие Райля Юмагулова руководитель ансамбля «Шатлык» и идейный вдохновитель этого чудесного праздника, который начался с концертной программы с участием детского ансамбля «Мирас», ансамблей «Шатлык» и Лейсан». В своём выступлении руководитель общественной объединении татарских женщин «Ак калфак» Райля Рафиковна отметила, что изготовление это национального убора очень сближает людей разных национальностей и очень радостно от того, что молодое поколение приходит на занятия по изготовлению не только калфаков, но и других предметов татарского костюма и декоративно-прикладного творчества. А это значит, что подрастающее поколение знает и культуру своего народа, чтит традиции и обычаи.

По завершению концерта гости отправились на мастер-класс по изготовлению калфаков, который провели Эльвира Рыжкова и Лилия Давлетова. Работы этих мастериц и других искусниц можно было увидеть на выставке. Здесь картины, расписанные бисером и вышитые крестиком, необыкновенной красоты работы, выполненные в технике алмазной вышивки. Цветочные корзины из турецкой пряжи, вышитые гладью наволочки и всевозможные салфетки и скатерти с национальным орнаментом, башкирские стилизованные нагрудники, расшитые монетами и ракушками от сглаза «каури», и конечно в центре – калфаки и тюбетейки, расшитые золотыми нитями и камнями, цветными пайетками и аппликацией. Татары и башкиры народ гостеприимный, поэтому не обошлось без угощений. Гости восторгались от необыкновенного чак-чака, сделанного в цвете башкирского флага и с удовольствием угощались эчпочмаками и хворостом.

Гости мероприятия остались довольны полученными знаниями и впечатлениями, а ещё тем, что встретились с людьми близкими по духу, с людьми, которые, словно хрупкую хрустальную вазу хранят свою древнюю и уникальную культуру.

Бровко Марина

Нижневартовск