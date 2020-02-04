В г.Тара Омской области пройдет конкурс чтецов имени Мусы Джалиля «Мужество остается в веках»

12 февраля в 14:00 в КДЦ «Север» в Таре состоится IX межрайонный конкурс чтецов им. Мусы Джалиля «Мужество остается в наших веках».

Конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Проводится в двух номинациях: татарский язык, русский язык.

В конкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов, студенты профессиональных учебных заведений:

— младшая группа 1 — 4 классы;

— средняя группа 5 — 8 классы;

— старшая группа 9 — 11 классы;

— студенты средних и высших учебных заведений.

Организатор конкурса:

— Объединение национальных культур «Дом дружбы»;

— Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района и МБУК «Тарский культурно-досуговый центр «Север».

Справки по тел: 8(38171)23180

taradom_druzby@mail.ru

Информация методиста Центра татарской культуры г. Тара Омской области Гульшат Мунировна Сатышева.