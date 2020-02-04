В г.Тара Омской области пройдет конкурс чтецов имени Мусы Джалиля «Мужество остается в веках»

12 февраля в 14:00 в КДЦ «Север» в Таре состоится IX межрайонный конкурс чтецов им. Мусы Джалиля «Мужество остается в наших веках».
Конкурс посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Проводится в двух номинациях: татарский язык, русский язык.
В конкурсе принимают участие учащиеся 1-11 классов, студенты профессиональных учебных заведений:
— младшая группа 1 — 4 классы;
— средняя группа 5 — 8 классы;
— старшая группа 9 — 11 классы;
— студенты средних и высших учебных заведений.
Организатор конкурса:
— Объединение национальных культур «Дом дружбы»;
— Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района и МБУК «Тарский культурно-досуговый центр «Север».
Справки по тел: 8(38171)23180
taradom_druzby@mail.ru
Информация методиста Центра татарской культуры г. Тара Омской области Гульшат Мунировна Сатышева.