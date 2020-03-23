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В г.Тара Омской области состоялся районный семинар-практикум по традиционной народной культуре «Особенности татарского национального костюма»

В г.Тара Омской области состоялся районный семинар-практикум по традиционной народной культуре «Особенности татарского национального костюма»

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 23.03.2020 0 6

20 – 21 марта 2020 г. в Объединении национальных культур «Дом дружбы» состоялся районный семинар-практикум по пошиву женской татарской тюбетейки — калфачка «Особенности татарского национального костюма».

В целях содействия сохранению, освоению, развитию и пропаганде традиционной культуры народов, проживающих в северных районах Омской области 20-21 марта  2020 года в Центре татарской культуры ОНК «Дома дружбы» г.Тары состоялся мастер – класс по пошиву женской татарской тюбетейки, который проходил в рамках районного семинара-практикума по традиционной народной культуре. Семинар проходил в рамках проекта «Марафон национальных культур «Дары тайги»».

В работе мастер – класса приняли участие представители  центров татарских культур нашего района, любители народного прикладного творчества и просто желающие получить навыки шитья национальных головных уборов – всего 10 человек. Мастер — класс проводила  Гульнара  Шавкатовна  Имьяминова,  художник оформитель  ОНК «Дома дружбы». Так же  Гульнара Шавкатовна  показала участницам мероприятия технику вышивания национальным орнаментом, которым были украшены сшитые тюбетейки – калфачки.

Такие уроки дают возможность сохранить национальные ценности культуры татарского народа.

 

Методист центра татарской культуры —  Г.М. Сатышева

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