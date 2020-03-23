В г.Тара Омской области состоялся районный семинар-практикум по традиционной народной культуре «Особенности татарского национального костюма»

20 – 21 марта 2020 г. в Объединении национальных культур «Дом дружбы» состоялся районный семинар-практикум по пошиву женской татарской тюбетейки — калфачка «Особенности татарского национального костюма».

В целях содействия сохранению, освоению, развитию и пропаганде традиционной культуры народов, проживающих в северных районах Омской области 20-21 марта 2020 года в Центре татарской культуры ОНК «Дома дружбы» г.Тары состоялся мастер – класс по пошиву женской татарской тюбетейки, который проходил в рамках районного семинара-практикума по традиционной народной культуре. Семинар проходил в рамках проекта «Марафон национальных культур «Дары тайги»».

В работе мастер – класса приняли участие представители центров татарских культур нашего района, любители народного прикладного творчества и просто желающие получить навыки шитья национальных головных уборов – всего 10 человек. Мастер — класс проводила Гульнара Шавкатовна Имьяминова, художник оформитель ОНК «Дома дружбы». Так же Гульнара Шавкатовна показала участницам мероприятия технику вышивания национальным орнаментом, которым были украшены сшитые тюбетейки – калфачки.

Такие уроки дают возможность сохранить национальные ценности культуры татарского народа.

Методист центра татарской культуры — Г.М. Сатышева