В галерее «Хазинэ» откроется выставка художника, который оформил здание театра Камала

19 декабря в Национальной художественной галерее «Хазинэ» состоится открытие выставки Рустема Кильдибекова под названием «Нити жизни», посвященной 85-летию со дня рождения художника.

Рустем Ахметович является художником-монументалистом, живописцем, графиком, заслуженным деятелем РТ и РФ, народным художником РТ, лауреатом Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая.

Он родился в 1934 году в Казани. Окончил Казанское художественное училище, Львовский государственный институт прикладного и декоративного искусства. В начале 1960 года вернулся в Казань вместе с художником и женой Марией Кильдибековой.

Рустем Кильдибеков стал одним из тех мастеров, творчество которого не просто привлекает, но и пленяет удивительной цельностью и глубиной. Мастер пробовал себя в разных видах искусства. В монументальном – это оформление фасада гостиницы «Волга», росписи в интерьере здания пригородного вокзала, банкетного зала гостиницы «Татарстан», оформление нового здания театра имени Г. Камала.

Интересной и яркой страницей творчества Рустема Кильдибекова стало создание им гобеленов, в основном, в соавторстве с женой Марией Кильдибековой. До приезда этих художников в республике не существовало этого вида декоративно-прикладного искусства. Кильдибековы вместе выработали для татарского искусства этот вид творчества. Темы народных праздников, сказок и обрядов, сюжеты из жизни и истории воплотились в великолепных гобеленовых композициях, которые украсили значимые общественные здания города.

В экспозиции ГМИИ РТ гости увидят живопись и гобелены, созданные художником и графиком, в основном, за последние пять лет из собрания ГМИИ РТ и коллекции художника.

Открытие запланировано на 16:00 часов. Выставка будет работать до 19 января 2020 года. tatar-inform.ru