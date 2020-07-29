В Галерее татарского шамаиля откроется выставка «В поисках истины»

Сегодня, 29 июля, в 14:00 в Галерее татарского шамаиля Музея-заповедника «Казанский Кремль» состоится открытие выставки «В поисках истины».

На выставке представлены работы художников Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Москвы и Кирова, созданные в рамках пленэров в Чистополе. Основными темами пленэров стали «Татарский шамаиль» (февраль 2019), «Мусульманские святыни» (декабрь 2019) и «Мусульманский натюрморт» (март 2020).

Картины отражают духовное наследие татарского народа на языке искусства: образы старинных мечетей Татарстана, национальные натюрморты, шамаили. Выставка знакомит с 30 работами 15 художников: Вакиля Шайхетдинова (Уфа), Альфии Саргин, Мударриса Мингазова, Елены Баймяшкиной (Казань), Евгения Хайлова (Москва) и других.

В открытии выставки примут участие члены Духовного управления мусульман РТ, члены Союза художников РТ.

Выставка продлится до 6 сентября 2020 года.

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