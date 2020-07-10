В ГМИИ РТ стартовал масштабный выставочный проект, посвященный 100-летию ТАССР

В него вошли персональные выставки современных казанских художников, представляющих искусство Татарстана XXI века: «Между Волгой и Уралом» Рустема Хузина, «Моей отчизне» Ильнура Сиразиева, «Гравюра сегодня» Веры Карасевой и «Дорога к моим истокам» Равиля Загидуллина.

В церемонии открытия выставки принял участие заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов. Он отметил, что «искусство – бессмертно, оно всегда будет жить, несмотря ни на какие проблемы и эпидемии».

Экспозиции посвящены разным периодам становления и развития республики, а также истории ее народа. Выставка продлится до 6 сентября 2020 года.

Особый интерес представляет участие Института археологии им. А. Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан в выставках Рустема Хузина и Равиля Загидуллина, что подчеркивает связь науки и искусства. Благодаря такому сотрудничеству произведения художников дополнены археологическими артефактами.

«Совместный труд со специалистами института, полное погружение в научную проблематику делают сегодня работу художников не только творческим, но и научно-исследовательским процессом», — отметил на открытии выставки руководитель Института археологии Айрат Ситдиков.

По словам директора ГМИИ РТ Розалии Нургалеевой, несмотря на трудности, связанные с пандемией, проект, посвященный 100-летию ТАССР, открыт и будет продолжаться до конца года.

Значительная часть залов второго этажа посвящена работам Рустема Хузина. Рустем Хузин – представитель классической реалистической живописи. Для его полотен характерны монументальность обобщения, типизация образов, выявление героических и индивидуальных психологических черт, поддерживающих идею картины персонажей. Особо яркое выражение в творчестве мастера получили сюжетно-тематические картины исторического, батального и бытового жанров. На выставке «Между Волгой и Уралом» представлены работы исторического жанра, рассказывающие о событиях периода X–XIII веков, происходивших на территории Волжской Булгарии.

Своих современников, родных, односельчан и коллег-художников воспел Ильнур Сиразиев на выставке «Моей Отчизне». Художник постоянный участник арт-симпозиумов в Татарстане и Башкортостане, а также выставок «Большая Волга» и республиканских экспозиций, посвящённых дню Республики Татарстан. На открывшейся выставке представлены работы автора из личной коллекции, а также из собрания музея.

Вера Карасева – один из немногих современных художников Казани, профессионально занимающихся искусством гравюры. Гравюра сочетает в себе творчество с ремеслом, требующим приложения значительных физических усилий, сопряженным с вредными и опасными условиями работы, как в офорте, являющемся любимой техникой Веры Карасевой. На выставке «Гравюра сегодня» представлены произведения из серий «Исторические города Татарстана», «Мой Свияжск», а также альбом с гравюрами «Перспективные виды Казани, рисованные с натуры…».

Равиль Загидуллин является одним из ведущих художников, работающих в жанре исторической картины, его произведения посвящены средневековой истории татарского народа, демонстрирующие события и эпизоды из истории Волжской Булгарии, Золотой Орды и Казанского ханства. У художника есть своя особая тема, которую он исследует: жизнь родного народа, его прошлое и настоящее, обращение к истокам национальной истории и духа. На выставке «Дорога к моим истокам» представлены произведения, посвященные теме Болгар, работы из серии «Черемисская война», а также работы, созданные художником в разные периоды жизни на исторические темы. Уникальные артефакты из собрания института археологии им. А. Х. Халикова Академии наук РТ подчеркивают атмосферу подлинности в работах художника.

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