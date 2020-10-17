В начале октября в городе Новосибирск состоялся Всероссийский конкурс грации, спорта, таланта и патриотизма «Студентка России-2020». Ханты-Мансийский автономный округ в данном конкурсе представляла солистка ансамбля танца и песни «Сандугач» Лалита Зиганшина. Конкурс проходит с 2015 года и собирает самых ярких представительниц российского студенчества. Впервые в конкурсе принимали участие девушки из Москвы, Пензы, Республики Татарстан и Ханты-Мансийского автономного округа.

Конкурсантки прошли несколько испытаний, среди которых спортивное, интеллектуальное, творческое, конкурсы дефиле в студенческом и вечернем стиле. Особое внимание организаторы уделили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Одним из специальных конкурсов стало создание видеороликов на военную тематику.

Лалита достойно представила наш округ, вошла в топ пять по театральной части по Уральскому федеральному округу, а также ей присвоили звание «Студентка России Уральского федерального округа-2020». Поздравляем и желаем достижения огромных высот в дальнейших ее начинаниях!

Розалия Бакиева

ХМАО