В городе Семей Восточно-Казахстанской области прошла акция по посадке елей

По инициативе предпринимателя и мецената Хазипова Рафаиля Саидмагруфовича, в канун Великого Праздника Победы в городе Семей на территории сквера Победы была проведена акция по посадке 75 елей. Об этом сообщают из татарской школы искусств г. Семей. Посадку деревьев провели активисты ассоциации Прииртышских татар и башкир «Хак». В годы Великой Отечественной войны на территории Семипалатинской области было сформировано и отправлено на фронт два соединения и несколько воинских частей и подразделений. Также тысячи Семипалатинцев безотрывно работали на фабриках и заводах в тылу, выпуская продукты питания, лекарства, обмундирование.

Акцию поддержал и принял участие аким города Семей Ермак Салимов и депутаты городского маслихата. Также активисты ассоциации «ХАК» поздравили ветеранов и тружеников тыла с Праздником Победы.