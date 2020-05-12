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В городе Семей Восточно-Казахстанской области прошла акция по посадке елей

В городе Семей Восточно-Казахстанской области прошла акция по посадке елей

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, 75 лет Великой Победе, Соотечественники, 12.05.2020 0 10

По инициативе предпринимателя и мецената Хазипова Рафаиля Саидмагруфовича, в канун Великого Праздника Победы в городе Семей на территории сквера Победы была проведена акция по посадке  75 елей. Об этом сообщают из татарской школы искусств г. Семей. Посадку деревьев провели активисты ассоциации Прииртышских татар и башкир «Хак». В годы Великой Отечественной войны на территории Семипалатинской области было сформировано и отправлено на фронт два соединения и несколько воинских частей и подразделений. Также тысячи Семипалатинцев  безотрывно работали на фабриках и заводах в тылу, выпуская продукты питания, лекарства, обмундирование.

Акцию поддержал и принял участие аким города Семей Ермак Салимов и депутаты городского маслихата. Также активисты ассоциации  «ХАК» поздравили ветеранов и тружеников тыла с Праздником Победы.

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