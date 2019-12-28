В городе Тара Омской области открывается татарская воскресная школа

В 23 декабря 2019 г. в городе Таре Омской области при поддержке Администрации Тарского муниципального района было принято решение открыть Татарскую воскресную школу, которая начнет свою работу с января 2020 года. Инициаторами её открытия стали методист Центра татарской культуры «Нур» Гульшат Мунировна Сатышева и руководитель Объединения национальных культур «Дом дружбы» Елена Александровна Нальгиева.

Идея создания школы зародилась давно. На территории Тарского района проживает около четырех тысяч татар, в школах района татарский язык не преподается, нет факультативных занятий, поэтому дети плохо говорят по-татарски, а многие вообще не знают родную речь. В центре татарской культуры «Нур» с 2014 года работает детский вокальный ансамбль «Йолдызчыклар», в составе которого 10 детей. Репертуар ансамбля состоит из татарских песен, но не все ребята умеют разговаривать на родном языке, и мы решили, что нашим детям необходимо изучать его, чтобы сохранить родную речь и татарскую культуру. Вместе с нашими детьми воскресную школу будут посещать ребята клуба «Якташ» из Центра детского творчества г.Тары – это еще 14 детей. Занятия будет проводить Резеда Галиевна Баширова.

Конечно, занятий в воскресной школе будет не достаточно для того, чтобы дети полностью овладели татарским языком, но эти занятия послужат хорошей основой для его освоения. Мы ведем работу с родителями ребят, так как закрепить свои знания они смогут только благодаря общению в семье на родном языке.

Слова благодарности мы говорим Марату Шакеновечу Адырбаеву, депутату Законодательного собрания Омской области, Владимиру Ильичу Жилину, заместителю Главы Тарского муниципального района по социальным вопросам, это при их содействии и помощи с января 2020 года начнет работать Татарская воскресная школа.

Город Тара, Г.М.Сатышева