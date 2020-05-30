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В «Хазинэ» открылась выставка работ Рашита Сафиуллина об уральской природе

В «Хазинэ» открылась выставка работ Рашита Сафиуллина об уральской природе

в Новости, Слайдер, Культура, Главные новости, 30.05.2020 0 14

28 мая в галерее «Хазинэ» открылась выставка живописи и графики магнитогорского мастера кисти Рашита Сафиуллина под названием «К истокам», сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.

Рашит Сафиуллин (1948 — 2018) — заслуженный художник РФ, более десяти лет возглавлявший Магнитогорское ВТОО «Союз художников России».

В 1975 году окончил художественно-графический факультет Магнитогорского государственного педагогического института и был приглашен работать на кафедру живописи. 40 лет жизни отдал художественной графике. Рашиту Асхатовичу удавалось органично сочетать дар живописца с талантом педагога. Он преподавал живопись, рисунок, композицию, был организатором пленэрных практик, выставок, руководил дипломными работами. Почетный работник высшего профессионального образования РФ, кандидат педагогических наук.

Центральным жанром в творчестве мастера кисти является пейзаж. Излюбленный мотив — любимая им уральская природа: горы, озера, церкви и деревеньки. Почерк мастера легко узнаваем и обладает тонкой пластикой, чутьем и особой стилизацией.

На выставке представлены произведения художника из частных коллекций: пейзажи, натюрморты, портреты.

Выставка будет работать в течение месяца — по 28 июня 2020 года.

www.tatar-inform.ru

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