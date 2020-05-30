В «Хазинэ» открылась выставка работ Рашита Сафиуллина об уральской природе

В 1975 году окончил художественно-графический факультет Магнитогорского государственного педагогического института и был приглашен работать на кафедру живописи. 40 лет жизни отдал художественной графике. Рашиту Асхатовичу удавалось органично сочетать дар живописца с талантом педагога. Он преподавал живопись, рисунок, композицию, был организатором пленэрных практик, выставок, руководил дипломными работами. Почетный работник высшего профессионального образования РФ, кандидат педагогических наук.