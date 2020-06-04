В ИА «Татар-информ» пройдет квартирник с участием артистов казанской филармонии

Сегодня, 4 июня, в 16:00 в ИА «Татар-информ» на 12-ом этаже состоится квартирник с участием артистов Казанской городской филармонии.
В программе — вопросы-ответы на татарском языке по теме «Должны ли артисты участвовать в процедуре принятия законов?» и небольшой концерт.
В мероприятии примут участие ведущие солисты Казанской городской филармонии народные и заслуженные артисты РТ Рустем Асаев, Резеда Шарафиева и Рустам Закиров.
На татарской версии сайта ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции.