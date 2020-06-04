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В ИА «Татар-информ» пройдет квартирник с участием артистов казанской филармонии

В ИА «Татар-информ» пройдет квартирник с участием артистов казанской филармонии

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 04.06.2020 0 7

Сегодня, 4 июня, в 16:00 в ИА «Татар-информ» на 12-ом этаже состоится квартирник с участием артистов Казанской городской филармонии.

В программе — вопросы-ответы на татарском языке по теме «Должны ли артисты участвовать в процедуре принятия законов?» и небольшой концерт.

В мероприятии примут участие ведущие солисты Казанской городской филармонии народные и заслуженные артисты РТ Рустем Асаев, Резеда Шарафиева и Рустам Закиров.

На татарской версии сайта ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции.

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